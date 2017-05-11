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До конца недели в Удмуртии будет дождливо и прохладно
Опубликована: Сегодня 11:34 Сегодня Удмуртию пересекает циклон. Столбики термометров поднимутся до 6-11 °С, временами пройдут дожди.
Завтра, 12 мая небольшие осадки прогнозируются местами - ночью в виде дождя и мокрого снега, днем в виде дождя. Температура воздуха составит ночью 0,+5°, на почве заморозки до -1 °С. В пятницу днем будет ветрено, потеплеет до 10-15 °С.
Еще одна порция осадков в виде дождя и снега ожидается в большинстве районов в ночь на 13 мая, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра. Днем в субботу ожидается до 6-11 °С.
14 и 15 мая в республике будет преимущественно без осадков. Ночью местами ожидаются заморозки, днем прогнозируется до 13-14 градусов Цельсия.