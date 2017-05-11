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Уроженца Таджикистана, находящегося межгосударственном розыске за экстремизм, задержали в Ижевске
Опубликована: Сегодня 13:15 Подозреваемый в экстремистской деятельности уроженец Республики Таджикистан был задержан в Ижевске сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД по Удмуртской Республике совместно с оперативниками регионального управления ФСБ. Находящийся в межгосударственном розыске 33-летний мужчина – уроженец г. Турсунзаде - подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст.307.1, 307.3 Уголовного кодекса Республики Таджикистан - создание экстремисткой организации и экстремистская деятельность.
В настоящее время злоумышленник водворен в ИВС.