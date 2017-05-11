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Обновленную набережную Камы открыли в Сарапуле
Опубликована: Сегодня 14:07 Обновленную набережную Камы открыли в Сарапуле в День Победы. Как сообщает пресс-служба администрации города, в торжественной церемонии приняли участие тысячи горожан.
«За достаточно короткий срок выполнен большой объем работ по благоустройству, озеленению, наружному освещению. Теперь набережная Сарапула имеет достойный и привлекательный вид. Это прекрасный подарок ко Дню Победы нашим уважаемым ветеранам, всем жителям нашего города. И это наша большая победа в деле преображения нашего замечательного города», — заявил глава Сарапула Александр Ессен на открытии набережной.
Набережную реконструировали в рамках программы по развитию туристско-рекреационного кластера «Камский берег». Общая сумма средств, вложенных в благоустройство – 37,45 млн. рублей. Общая площадь реконструированного пространства – более 15 тысяч кв. метров.
Планируется, что за счет реконструкции набережной города Сарапул сможет принимать туристические теплоходы, а также расширить количество услуг для отдыхающих.
Работы по благоустройству прилегающей к набережной территории будет продолжены.
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