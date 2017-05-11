Обновленную набережную Камы открыли в Сарапуле

Опубликована: Сегодня 14:07



фото: пресс-служба администрации Сарапула фото: пресс-служба администрации Сарапула

«За достаточно короткий срок выполнен большой объем работ по благоустройству, озеленению, наружному освещению. Теперь набережная Сарапула имеет достойный и привлекательный вид. Это прекрасный подарок ко Дню Победы нашим уважаемым ветеранам, всем жителям нашего города. И это наша большая победа в деле преображения нашего замечательного города», — заявил глава Сарапула Александр Ессен на открытии набережной.Набережную реконструировали в рамках программы по развитию туристско-рекреационного кластера «Камский берег». Общая сумма средств, вложенных в благоустройство – 37,45 млн. рублей. Общая площадь реконструированного пространства – более 15 тысяч кв. метров.Планируется, что за счет реконструкции набережной города Сарапул сможет принимать туристические теплоходы, а также расширить количество услуг для отдыхающих.Работы по благоустройству прилегающей к набережной территории будет продолжены.