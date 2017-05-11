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ГИБДД Удмуртии разыскивают очевидцев наезда на пешехода в Ижевске
Опубликована: Сегодня 14:53 Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев наезда на пешехода, произошедшего 1 февраля 2017 года, около 17.08 на проезжей части улицы Ленина, напротив дома № 2, расположенного по улице Чапаева города Ижевска.
Водитель автомобиля «Volkswagen» под управлением мужчины 1976 года рождения наехал на женщину 1951 года рождения. В результате ДТП пешеход получил тяжкий вред здоровью. Водитель с места ДТП скрылся, о случившемся в ГИБДД не сообщил.
Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия убедительная просьба позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700 и 415-701, либо в следственный отдел по расследованию ДТП по телефону: 416-084.
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