ГИБДД Удмуртии разыскивают очевидцев наезда на пешехода в Ижевске

Опубликована: Сегодня 14:53

фото: penzavzglyad.ru
Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев наезда на пешехода, произошедшего 1 февраля 2017 года, около 17.08 на проезжей части улицы Ленина, напротив дома № 2, расположенного по улице Чапаева города Ижевска.

Водитель автомобиля «Volkswagen» под управлением мужчины 1976 года рождения наехал на женщину 1951 года рождения. В результате ДТП пешеход получил тяжкий вред здоровью. Водитель с места ДТП скрылся, о случившемся в ГИБДД не сообщил.

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия убедительная просьба позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700 и 415-701, либо в следственный отдел по расследованию ДТП по телефону: 416-084.



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