ГИБДД Удмуртии разыскивают очевидцев наезда на пешехода в Ижевске

Опубликована: Сегодня 14:53



фото: penzavzglyad.ru фото: penzavzglyad.ru

Водитель автомобиля «Volkswagen» под управлением мужчины 1976 года рождения наехал на женщину 1951 года рождения. В результате ДТП пешеход получил тяжкий вред здоровью. Водитель с места ДТП скрылся, о случившемся в ГИБДД не сообщил.Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия убедительная просьба позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700 и 415-701, либо в следственный отдел по расследованию ДТП по телефону: 416-084.