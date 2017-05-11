|
В Ижевске объявлен сбор волонтеров для поиска двух мальчиков, пропавших в лесу Вавожского района Удмуртии
Опубликована: Сегодня 15:41 В ночь на четверг, 11 мая, в Вавожском районе Удмуртии пропали два 12-летних мальчика. Как сообщается в группе «Поиск пропавших людей Ижевск», дети через лес пошли в соседнюю деревню, но там так и не появились.
В Ижевске объявлен сбор волонтеров. Встреча сегодня, 11 мая, в 18.00 в центре у железнодорожных касс (Ленина,4), ориентир - будка ППС. Одевайтесь в теплую, непромокаемую одежду, обувь. На ноги желательно резиновые сапоги или берцы. Обязательно - головной убор, перчатки, желательно взять сменные носки. Вся информация будет дана на месте сбора. Телефон старшего координатора поиска: 8-963-548-57-58