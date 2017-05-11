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Исправительные работы получили в наказание за ложные показания двое молодых людей из Удмуртии
Опубликована: Сегодня 16:28 21-летний житель Вавожского района и 18-летний житель Граховского района получили наказание по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложное показание свидетеля в суде) в виде соответственно 100 и 80 часов обязательных работ.
Выяснилось, что молодые люди были свидетелями по уголовному делу о грабеже. Желая создать ложное алиби для своего знакомого, обвиняемого в данном преступлении, в ходе судебного разбирательства осужденные по его просьбе дали ложные показания. Они пояснили суду, что в день совершения грабежа потерпевших не видели и обвиняемый им побои не наносил.
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