Исправительные работы получили в наказание за ложные показания двое молодых людей из Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:28



фото: kchrline.ru фото: kchrline.ru

Выяснилось, что молодые люди были свидетелями по уголовному делу о грабеже. Желая создать ложное алиби для своего знакомого, обвиняемого в данном преступлении, в ходе судебного разбирательства осужденные по его просьбе дали ложные показания. Они пояснили суду, что в день совершения грабежа потерпевших не видели и обвиняемый им побои не наносил.