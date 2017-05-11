Пропавшие в Вавожском районе Удмуртии двое мальчиков скрываются после магазинной кражи

Опубликована: Сегодня 17:17

фото: sibdepo.ru
Двое мальчиков, пропавших минувшей ночью в лесу Вавожского района, скрываются после того, как обокрали местный магазин. Об этом сообщает источник информагентства «Сусанин», знакомый с ситуацией. Более того, ранее школьники уже промышляли кражами из торговых точек.

Напомним, в ночь на четверг, 11 мая, в Вавожском районе Удмуртии пропали два 12-летних мальчика. Как сообщается в группе «Поиск пропавших людей Ижевск», дети через лес пошли в соседнюю деревню, но там так и не появились.


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