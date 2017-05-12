Китаец удивил Интернет, протащив автобус, привязанный к половому члену

Опубликована: 11 Мая 2017 г. 18:09



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Как сообщает Mirror, в необычной сцене участвует только половой орган китайца, яички никак не задействованы. Для того, чтобы доказать, что обмана нет, мужчина раздвигает руки в стороны, так что не может быть никаких сомнений в том, что это «сила пениса».Эксперты говорят, что такой поступок сможет сделать только мастер кунг-фу. Нужно быть в спокойном и концентрированном состоянии - так, чтобы не травмировать мужское достоинство.