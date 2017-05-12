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Китаец удивил Интернет, протащив автобус, привязанный к половому члену
Опубликована: 11 Мая 2017 г. 18:09 В сети Интернет появился видеоролик, набравший меньше чем за сутки больше миллиона просмотров. На нём местный монах — мастер кунг-фу — на глазах у десятка зрителей в полуобнажённом виде протащил по улице 13-метровый автобус весом около 18 тонн, привязав его к своему половому члену.
Как сообщает Mirror, в необычной сцене участвует только половой орган китайца, яички никак не задействованы. Для того, чтобы доказать, что обмана нет, мужчина раздвигает руки в стороны, так что не может быть никаких сомнений в том, что это «сила пениса».
Эксперты говорят, что такой поступок сможет сделать только мастер кунг-фу. Нужно быть в спокойном и концентрированном состоянии - так, чтобы не травмировать мужское достоинство.