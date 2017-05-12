Сотрудники ижевской Госавтоинспекции призывают не садиться за руль в состоянии опьянения

Опубликована: Сегодня 09:09

фото: life.ru
За 4 месяца 2017 года на дорогах города Ижевска произошло 8 ДТП с участием нетрезвых водителей, в результате которых пострадали 18 человек. Госавтоинспекция столицы Удмуртии напоминает о недопустимости управления автомобилем в нетрезвом виде. Впереди выходные и праздничные дни, в случае употребления спиртного на праздничных мероприятиях заранее спланируйте, каким именно образом вы доберетесь до дома. Если вы выпили, ни в коем случае не позволяйте себе садиться за руль! Можно добраться до дома общественным транспортом, можно вызвать такси или даже дойти пешком, если идти недалеко.

Водители, помните, что последствия нетрезвой поездки могут оказаться трагическими не только для Вас, но и для других участников дорожного движения. После приема алкоголя в разы снижается внимательность, острота зрения, способность быстро и правильно воспринимать меняющуюся обстановку на дороге, замедляются процессы мышления и увеличивается время реакции. Происшествия совершенные нетрезвыми водителями несут в себе наиболее тяжкие последствия.

Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по г. Ижевску призывают всех граждан своевременно сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии по телефонам: 415-700, 415-701 или в службу 102 (необходимо сообщить место нахождения автомобиля, марку, цвет и гос. номер автомобиля).
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