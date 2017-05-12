Сотрудники ижевской Госавтоинспекции призывают не садиться за руль в состоянии опьянения

Опубликована: Сегодня 09:09



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Водители, помните, что последствия нетрезвой поездки могут оказаться трагическими не только для Вас, но и для других участников дорожного движения. После приема алкоголя в разы снижается внимательность, острота зрения, способность быстро и правильно воспринимать меняющуюся обстановку на дороге, замедляются процессы мышления и увеличивается время реакции. Происшествия совершенные нетрезвыми водителями несут в себе наиболее тяжкие последствия.Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по г. Ижевску призывают всех граждан своевременно сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии по телефонам: 415-700, 415-701 или в службу 102 (необходимо сообщить место нахождения автомобиля, марку, цвет и гос. номер автомобиля).