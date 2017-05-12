Двух подростков, пропавших 10 мая в Вавожском районе после кражи в магазине, нашли сегодня утром

Опубликована: Сегодня 09:59

фото: stavgorod.ru
Двух подростков, пропавших 10 мая в Вавожском районе после кражи в магазине, нашли сегодня утром. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, в поисках 11-летнего и 13-летнего мальчиков принимали участие местные жители, сотрудники полиции и МЧС.

Родители пропавших подростков обратились с заявлением об их исчезновении 10 мая. Были незамедлительно организованы поисковые и проверочные мероприятия. По имеющейся информации, подростки направились в лес в сторону Сюмсинского района.

Сегодня, 12мая, мальчики были обнаружены в лесном массиве возле деревни Муки Какси Сюмсинского района. Каких-либо противоправных действий в отношении них не совершалось. Выяснилось, что подростки накануне исчезновения совершили кражу из магазина в Вавожском районе, а позже в одном из населенных пунктов Сюмсинского района украли велосипед. В настоящее время следователи производят их опрос и выясняют обстоятельств случившегося.


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