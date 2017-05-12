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Мошенники из Удмуртии обогатились на 31 млн рублей, продавая липовые сапфиры
Опубликована: Сегодня 10:43 Девять жителей Можги и Ижевска попали под следствие по обвинению в мошенничестве. По версии правоохранителей, подсудимые под видом сапфиров реализовывали недрагоценные камни. Потерпевшими по делу признаны 376 человек на общую сумму свыше 31 млн рублей. В основном это уроженцы Удмуртской Республики, несколько человек являются жителями Республики Татарстан, Пермского края и Москвы.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенного организованной группой). Государственными обвинителями изложено предъявленное подсудимым обвинение, суд приступил к допросу потерпевших.
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