Руководитель «Единой УК» Рауф Кутдузов частично признался в даче взяток

Опубликована: Сегодня 11:28



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«С сентября по январь передавал деньги за информацию. Я не знал, что это взятка», — сказал обвиняемый. При этом, аналогичные суммы, которые он передавал в марте, апреле, мае 2016 года, по его словам, уже являлись взятками.«Ваша честь, я полностью признаю свою вину за передачу денег должностным лицам Первомайской администрации в марте, апреле, мае 2016 года, потому что на тот период я уже понимал, что деньги передаются этим должностным лицам. Полностью признаю вину за этот период и раскаиваюсь в содеянном деянии. Но прошу вас быть милосердным и учесть в качестве смягчающего обстоятельства тот факт, что я был загнан в угол, я не знал, что делать, не знал, как найти выход», .Следующее заседание по его делу состоится 16 мая.Напомним, Рауфа Кутдузова и двух должностных лиц администрации Первомайского района задержали в мае 2016 года. Руководителю «Единой УК» предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. По версии следствия, он давал взятки, чтобы не решать вопрос с ремонтом теплосетей.