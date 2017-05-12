Руководитель «Единой УК» Рауф Кутдузов частично признался в даче взяток

Опубликована: Сегодня 11:28

фото: 163gorod.ru
Вчера, 11 мая, в Ижевске состоялось очередное заседание по делу руководителя «Единой УК» Рауфа Кутдузова, которого обвиняют в даче взятки в особо крупном размере двум сотрудникам Администрации Первомайского района. Обвиняемый частично признал свою вину: из вменяемых ему 9 эпизодов преступной деятельности он согласился с тремя, пишет ИА «Удмуртия». Как пояснил Кутдузов, деньги он передавал через посредников за информацию, которая позволяла ему своевременно устранять нарушения.

«С сентября по январь передавал деньги за информацию. Я не знал, что это взятка», — сказал обвиняемый. При этом, аналогичные суммы, которые он передавал в марте, апреле, мае 2016 года, по его словам, уже являлись взятками.

«Ваша честь, я полностью признаю свою вину за передачу денег должностным лицам Первомайской администрации в марте, апреле, мае 2016 года, потому что на тот период я уже понимал, что деньги передаются этим должностным лицам. Полностью признаю вину за этот период и раскаиваюсь в содеянном деянии. Но прошу вас быть милосердным и учесть в качестве смягчающего обстоятельства тот факт, что я был загнан в угол, я не знал, что делать, не знал, как найти выход», .

Следующее заседание по его делу состоится 16 мая.

Напомним, Рауфа Кутдузова и двух должностных лиц администрации Первомайского района задержали в мае 2016 года. Руководителю «Единой УК» предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. По версии следствия, он давал взятки, чтобы не решать вопрос с ремонтом теплосетей.



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