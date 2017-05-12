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Жители Удмуртии потратили на алкоголь 4,2 млрд рублей за три месяца
Опубликована: Сегодня 13:44 За 3 месяца 2017 года жители Удмуртии потратили на приобретение алкогольной продукции 4,2 млрд рублей. В пересчете на одного человека получилось в среднем по 933 рубля в месяц. К примеру, на покупку мяса жители потратили 796 рублей, кондитерских изделий – 457 рублей, хлеба и хлебобулочных изделий – 392 рубля, молочных продуктов – 380 рублей, лекарственных средств – 331 рубль.
Наиболее популярным алкогольным напитком оказалась водка – по данным Росалкогольрегулирования, её в Удмуртии за 1 квартал 2017 года выпили 3 млн литров. Коньяка за этот период выпили около 200 тыс литров, вина – более 1 млн литров..