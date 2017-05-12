Жители Удмуртии потратили на алкоголь 4,2 млрд рублей за три месяца

Опубликована: Сегодня 13:44



фото: mos.news фото: mos.news

Наиболее популярным алкогольным напитком оказалась водка – по данным Росалкогольрегулирования, её в Удмуртии за 1 квартал 2017 года выпили 3 млн литров. Коньяка за этот период выпили около 200 тыс литров, вина – более 1 млн литров..