Кризис в отечественном бейсболе: бит выпускают все меньше

Опубликована: Сегодня 12:18

Фото: izh-putevoditel.livejournal.com/8106

Продажи и производство бейсбольных бит в России снижались с начала 2000-х годов, в 2017 году выпуск может сократиться на 40% по сравнению с прошлым годом, сообщил RNS гендиректор фабрики спортивных товаров V76 Александр Вельс.

«Сейчас (объем производства деревянных бейсбольных бит. — RNS) идет на понижение. Кризис влияет на производство. В 2017 году (объем производства может составить. — RNS) порядка 30 тыс. бит», — прогнозирует Вельс.

В 2016 году выпуск составлял около 50 тыс. деревянных бит. Показатель 2017 года будет втрое ниже результатов конца 1990-х — начала 2000-х. В России не играют в бейсбол, биты используется в качестве сувенирной продукции или средства самообороны. «...В начале нулевых на них был всплеск — их разбирали как горячие пирожки. Годовой объем продаж доходил до 100 тыс. по стране», — вспоминает президент Ассоциации предприятий спортивной индустрии Алексей Белозеров.

Кроме того, он отметил, что, например, бейсбольные мячи не представляют интереса для магазинов: «И сейчас в магазинах практически невозможно увидеть настоящий бейсбольный мяч. А бейсбольные биты есть везде».

Белозеров связывает падение спроса на биты с вниманием правоохранительных органов к бейсбольному инвентарю в частных автомобилях, а также доступностью травматических пистолетов, заменивших биты в качестве основного средства самообороны.




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