Обыски прошли в министерстве образования Удмуртии

Опубликована: Сегодня 14:32

фото: iro18.ru
В четверг, 11 мая в министерстве образования и науки Удмуртской Республики прошли обыски. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал исполняющий обязанности главы ведомства Алексей Шепталин. «Обыски действительно прошли. Я знаю, что возбуждено уголовное дело и руководителей министерства приглашают в правоохранительные органы для дачи показаний. Больше ничего не могу сообщить», - отметил руководитель регионального Минобраза.

По предварительным данным, следственные действия проводили сотрудники регионального управления СК России. В помещении Министерства образования УР по ул. Горького, 73 изъяты интересовавшие правоохранителей документы.

По неофициальной информации, заведено уголовное дело, в ходе которого расследуется законность расходования бюджетных средств, направленных в 2016 году на приобретение квартир для сирот. Источники «ДЕНЬ.org» считают, что из-за завышенных цен на сиротские квартиры ущерб казне мог составить более 30 млн рублей. Квартиры приобретались как на первичном, так и вторичном рынках, при этом посредником во всех сделках выступало одно и то же риелторское агентство.
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