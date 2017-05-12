Целью ДНР является воссоединение с Россией

Опубликована: Сегодня 15:22

фото: znaj.ua
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что целью ДНР является воссоединение с Россией. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания интеграционного комитета, пишет Russian.RT.

«У нас одна цель — воссоединение с родиной, а родина — это Россия. Конечная цель этого комитета, вся работа направлена только на одно — возвращение на родину», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не пытается интегрировать в свой состав самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.



Загрузка...
Теги
образование природа штраф религия Россия Можга инвалид ветеран кино дети Москва СКП медицина выставка пожар безопасность туризм школа лес МЧС МВД Глазов убийство финансы музыка Госсовет УР погода транспорт депутат фестиваль бизнес Новый год/Рождество мода биатлон ЖКХ технологии ИжГТУ Голливуд терроризм банк Дмитрий Медведев семья армия здоровье долг траур суд оружие Ижавто Украина вода ГИБДД футбол Владимир Путин Александр Волков самолет прокуратура ГЖД строительство творчество выборы занятость пристав полиция звезда Завьялово телевидение рейтинг преступление Игра животные Малая Пурга алкоголь физкультура торговля Воткинск конкурс молодежь Удмуртия хоккей Интернет пенсия промышленность Балезино СМИ свадьба праздник Ува правительство розыск Сарапул США ДТП ремонт видео наркотики зоопарк бюджет Ижевск дороги
Все теги
Яндекс.Погода