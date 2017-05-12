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Целью ДНР является воссоединение с Россией
Опубликована: Сегодня 15:22 Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что целью ДНР является воссоединение с Россией. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания интеграционного комитета, пишет Russian.RT.
«У нас одна цель — воссоединение с родиной, а родина — это Россия. Конечная цель этого комитета, вся работа направлена только на одно — возвращение на родину», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не пытается интегрировать в свой состав самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.
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