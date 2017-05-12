Целью ДНР является воссоединение с Россией

Опубликована: Сегодня 15:22



фото: znaj.ua фото: znaj.ua

«У нас одна цель — воссоединение с родиной, а родина — это Россия. Конечная цель этого комитета, вся работа направлена только на одно — возвращение на родину», — сказал он.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не пытается интегрировать в свой состав самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.