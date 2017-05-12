Александр Бречалов взорвал рейтинг упоминаемости губернаторов в Поволжье

Опубликована: Сегодня 16:52





Компания «Медиалогия» сообщает, что согласно рейтингам губернаторов за апрель лидерами в Приволжье стали президент Татарстана Рустам Минниханов, ВРИО главы Удмуртии Александр Бречалов и ВРИО губернатора Саратовской области Валерий Радаев.

Одна из причин появления Бречалова в топе, полагают в «Медиалогии», стало то, что он «обозначил направления своей работы на прошедшей в Ижевске первой встрече с представителями местной власти и общественности», сообщает ТРК «Моя Удмуртия».

В общероссийском рейтинге губернаторов Бречалов на 8-м месте. Впереди него — Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Георгий Полтавченко (Петербург), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Рустам Минниханов (Татарстан), Андрей Воробьев (Московская область), Сергей Аксенов (Крым).

Напомним, что в качестве основы для построения рейтингов «Медиалогия» использует «МедиаИндекс» - показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.