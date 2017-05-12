С вечера 12 мая в Ижевске будет ограничено движение на участке ул. Горького

Опубликована: Сегодня 16:05



фото: google.ru/maps фото: google.ru/maps

Работы запланированы на проезжей части улицы Горького – на участке возле Летнего сада, прямо напротив памятника Юрию Гагарину у Ижевского мотозавода. Будет сужена зона проезда на полосе движения в сторону центра города (со стороны парка). Движение общественного транспорта, в том числе троллейбусов, при этом будет сохранено.Отмечается, что жилые дома и соцобъекты не попадут в зону отключений из-за данного ремонта.Сразу после окончания работ на теплотрассе будет произведена обратная засыпка грунта и предварительное благоустройство участка (утрамбовка песком и щебенение). Для этого своевременно заготовлены все необходимые материалы. Асфальтовое покрытие участка будет восстановлено позже – по технологии необходимо время (не менее одной недели) для осадки грунта.Компания «Удмуртские коммунальные системы» приносит ижевчанам извинения за временные неудобства и просит проявить понимание и терпение.