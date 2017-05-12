С вечера 12 мая в Ижевске будет ограничено движение на участке ул. Горького

Опубликована: Сегодня 16:05

фото: google.ru/maps
Движение транспорта на одном из участков улицы Горького будет ограничено в связи с ремонтом теплотрассы. Как сообщают «Удмуртские коммунальные системы», ограничение будет действовать с 20.00 12 мая до 08.00 13 мая.

Работы запланированы на проезжей части улицы Горького – на участке возле Летнего сада, прямо напротив памятника Юрию Гагарину у Ижевского мотозавода. Будет сужена зона проезда на полосе движения в сторону центра города (со стороны парка). Движение общественного транспорта, в том числе троллейбусов, при этом будет сохранено.

Отмечается, что жилые дома и соцобъекты не попадут в зону отключений из-за данного ремонта.

Сразу после окончания работ на теплотрассе будет произведена обратная засыпка грунта и предварительное благоустройство участка (утрамбовка песком и щебенение). Для этого своевременно заготовлены все необходимые материалы. Асфальтовое покрытие участка будет восстановлено позже – по технологии необходимо время (не менее одной недели) для осадки грунта.

Компания «Удмуртские коммунальные системы» приносит ижевчанам извинения за временные неудобства и просит проявить понимание и терпение.



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