Девушку и двоих молодых уголовников могут осудить пожизненно в Ижевске

Опубликована: Сегодня 17:44





В Удмуртии обвиняют в убийстве 22-летнего и 20-летнего жителей Якшур-Бодьинского района, в организации обвиняют 25-летнюю жительницу Ижевска.

По данным следствия, между обвиняемой и потерпевшим, с которым они ранее состояли в гражданском браке, сложились неприязненные отношения. Как сообщают в Прокуратуре Удмуртии, мужчина систематически требовал встреч с их общим ребёнком, при этом избивал женщину, оскорблял, высказывал угрозы убийством. В итоге она обратилась к своим знакомым — двум ранее судимым братьям с предложением убить потерпевшего.

Накануне случившегося вечером обвиняемая под вымышленным предлогом на личном автомобиле привезла его на безлюдный участок местности вблизи Вараксинской птицефабрики селе Октябрьский Завьяловского района, где ожидавшие потерпевшего братья нанесли ему множественные удары ножами.

После того, как мужчина скончался, они поместили его тело в канализационный колодец, где оно было обнаружено следственно-оперативной группой.

Позднее у одного из обвиняемых были изъяты кроссовки, которые он снял с погибшего и носил.

За совершённое преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.