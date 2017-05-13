С 13 мая по ижевскому пруду начнет курсировать один теплоход

Опубликована: Сегодня 18:26

фото: infoflotforum.ru
С 13 мая по ижевскому пруду начнет курсировать один теплоход по укороченному маршруту «Ижевск-Соловьевские дачи-Ижевск». Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, в этом году уровень воды только к 10 мая достиг отметки, при которой возможно начало навигации.

Откроется и плавучий причал на бульваре Воскресенского (со стороны городского пляжа), который был организован в прошлом году и сразу стал популярен у жителей Ижевска. Кроме того, сейчас завершают работы по обследованию причала «Воложка», который находится на балансе управления природных ресурсов администрации Ижевска. Разрешения на работу на этом причале ИжГЭТ пока не получено. Сейчас специалисты управления продолжают обследование и составляют перечень ремонтных работ, необходимых для открытия причала.

Отправление теплоходов от центральной пристани в 11:00, 14:00 и 16:20.


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