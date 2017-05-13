Новые власти Удмуртии продолжают традиции прежней?

Опубликована: Сегодня 12:33



Фото: Глазовпортал.net Фото: Глазовпортал.net

Vasiliy Mountian Встретил в аэропорту Ксюшу с Мирой. Летели из Ижевска и самолёт #ижавиа задержали на 45 минут. Интересная подробность. Сначала всех посадили по местам закрыли двери и вроде бы собрались двигаться на...

В его посте в социальной сети Фейсбук пишется следующее: "Ок, всех высадили и через 45 минут посадили в новый самолёт. Но есть одна подробность. В первом самолёте бизнес класс был пуст, шторки открыты, никого нет. Во второй раз после рассадки пассажиров на места, подъехала машина и в салон бизнес класса поднялся мужчина."