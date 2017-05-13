Новые власти Удмуртии продолжают традиции прежней?

Опубликована: Сегодня 12:33

Фото: Глазовпортал.net
Василий Мунтян, знаменитый изготовитель рубашек из Ижевскав России, сообщил, что ИжАвиа останавливает вылеты ради особо важных пассажиров.

В его посте в социальной сети Фейсбук пишется следующее: "Ок, всех высадили и через 45 минут посадили в новый самолёт. Но есть одна подробность. В первом самолёте бизнес класс был пуст, шторки открыты, никого нет. Во второй раз после рассадки пассажиров на места, подъехала машина и в салон бизнес класса поднялся мужчина."


Vasiliy Mountian

Встретил в аэропорту Ксюшу с Мирой. Летели из Ижевска и самолёт #ижавиа задержали на 45 минут. Интересная подробность. Сначала всех посадили по местам закрыли двери и вроде бы собрались двигаться на...



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