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Новые власти Удмуртии продолжают традиции прежней?
Опубликована: Сегодня 12:33 Василий Мунтян, знаменитый изготовитель рубашек из Ижевскав России, сообщил, что ИжАвиа останавливает вылеты ради особо важных пассажиров.
В его посте в социальной сети Фейсбук пишется следующее: "Ок, всех высадили и через 45 минут посадили в новый самолёт. Но есть одна подробность. В первом самолёте бизнес класс был пуст, шторки открыты, никого нет. Во второй раз после рассадки пассажиров на места, подъехала машина и в салон бизнес класса поднялся мужчина."
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