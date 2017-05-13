Обыски в удмуртских чиновничьих кабинетах продолжаются

Опубликована: Сегодня 13:24

В министерстве образования и науки Удмуртской Республики прошли обыски, рассказали информагентству «Сусанин» рассказал исполняющий обязанности главы ведомства Алексей Шепталин.

«Обыски действительно прошли. Я знаю, что возбуждено уголовное дело и руководителей министерства приглашают в правоохранительные органы для дачи показаний. Больше ничего не могу сообщить», - отметил руководитель регионального Минобраза.

По предварительным данным, обыски проводили сотрудники регионального управления СК России. Старший помощник руководителя СУ СКР Вера Филиппова отметила: «Нет комментариев».
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