Обыски в удмуртских чиновничьих кабинетах продолжаются

Опубликована: Сегодня 13:24





«Обыски действительно прошли. Я знаю, что возбуждено уголовное дело и руководителей министерства приглашают в правоохранительные органы для дачи показаний. Больше ничего не могу сообщить», - отметил руководитель регионального Минобраза.По предварительным данным, обыски проводили сотрудники регионального управления СК России. Старший помощник руководителя СУ СКР Вера Филиппова отметила: «Нет комментариев».