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Обыски в удмуртских чиновничьих кабинетах продолжаются
Опубликована: Сегодня 13:24 В министерстве образования и науки Удмуртской Республики прошли обыски, рассказали информагентству «Сусанин» рассказал исполняющий обязанности главы ведомства Алексей Шепталин.
«Обыски действительно прошли. Я знаю, что возбуждено уголовное дело и руководителей министерства приглашают в правоохранительные органы для дачи показаний. Больше ничего не могу сообщить», - отметил руководитель регионального Минобраза.
По предварительным данным, обыски проводили сотрудники регионального управления СК России. Старший помощник руководителя СУ СКР Вера Филиппова отметила: «Нет комментариев».
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