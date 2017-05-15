Водитель ВАЗа погиб в загоревшемся автомобиле на трассе Ижевск-Воткинск

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Не установленный мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, после чего легковушка съехала в кювет и наехала на дерево. В результате этого произошло возгорание автомобиля. Водитель скончался на месте происшествия. Обстоятельства и причины ДТП сейчас уточняются.