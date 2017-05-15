Водитель ВАЗа погиб в загоревшемся автомобиле на трассе Ижевск-Воткинск

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В ночь с 12 на 13 мая на автодороге Ижевск-Воткинск водитель ВАЗ 2112 сгорел в автомобиле. Как сообщили в 1-м отделе УГИБДД Удмуртии, трагический случай произошел между деревней Болгуры и Кукуи около 5 часов.

Не установленный мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, после чего легковушка съехала в кювет и наехала на дерево. В результате этого произошло возгорание автомобиля. Водитель скончался на месте происшествия. Обстоятельства и причины ДТП сейчас уточняются.


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