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До 5 лет тюрьмы грозит обнажившему свой зад на "Евровидении-2017" украинскому журналисту
Опубликована: Сегодня 09:16 Во время прямого эфира "Евровидения" скандально известный своими пранками украинский журналист Виталий Седюк, когда свою песню исполняла победительница прошлогоднего конкурса Джамала, выбежал на сцену и оголил перед ней ягодицы.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал инцидент на своей странице в "Фейсбуке" со зрителем, уточнив, что в понедельник нарушителю изберут меру пресечения, сообщает Лайф.
— Он был задержан охраной конкурса при участии полиции, оказывал сопротивление при задержании. В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра меру пресечения по части 3 статьи 296 ("Хулиганство с отягчающими") — от штрафа до пяти лет лишения свободы, — сказал Аваков. — А пока этот позор страны сможет реализовывать своё "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания.