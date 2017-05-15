До 5 лет тюрьмы грозит обнажившему свой зад на "Евровидении-2017" украинскому журналисту

Опубликована: Сегодня 09:16

фото: newstes.ru
Во время прямого эфира "Евровидения" скандально известный своими пранками украинский журналист Виталий Седюк, когда свою песню исполняла победительница прошлогоднего конкурса Джамала, выбежал на сцену и оголил перед ней ягодицы.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал инцидент на своей странице в "Фейсбуке" со зрителем, уточнив, что в понедельник нарушителю изберут меру пресечения, сообщает Лайф.

— Он был задержан охраной конкурса при участии полиции, оказывал сопротивление при задержании. В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра меру пресечения по части 3 статьи 296 ("Хулиганство с отягчающими") — от штрафа до пяти лет лишения свободы, — сказал Аваков. — А пока этот позор страны сможет реализовывать своё "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания.


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