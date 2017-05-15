Вандал разбил стекло остановочного комплекса по ул. Т. Барамзиной в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:01

фото: vk.com/udmurtiya18rus/udmurtiya18rus/Сергей Круцко
Житель Ижевска выложил в соцсеть фотографию, на которой изображен очередной поступок вандалов, живущих в нашем городе. На остановке по ул. Т. Барамзиной неизвестный разбил стекло остановочного комплекса, от чего был заочно проклят пользователями интернета.

Это не первый случай вандализма в городе. Ранее очевидцы сообщали о разбитых стеклах в новых остановочных комплексах в разных районах Ижевска.



Теги
Сарапул творчество ГИБДД наркотики занятость суд телевидение животные Можга дороги армия ветеран Завьялово Москва правительство выставка музыка звезда технологии погода ИжГТУ биатлон пенсия Воткинск Ижевск прокуратура строительство СМИ вода ремонт ДТП алкоголь траур Россия торговля природа зоопарк пристав Владимир Путин розыск промышленность медицина свадьба МЧС преступление выборы Удмуртия самолет банк Глазов долг дети полиция Дмитрий Медведев Александр Волков кино оружие пожар Голливуд образование МВД США физкультура штраф праздник молодежь ЖКХ Малая Пурга здоровье бюджет рейтинг бизнес хоккей конкурс финансы СКП фестиваль депутат убийство терроризм Украина лес Госсовет УР видео Игра семья мода ГЖД транспорт безопасность Ува Ижавто Новый год/Рождество туризм религия Интернет Балезино инвалид школа футбол
Все теги
Яндекс.Погода