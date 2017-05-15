Вандал разбил стекло остановочного комплекса по ул. Т. Барамзиной в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:01



фото: vk.com/udmurtiya18rus/udmurtiya18rus/Сергей Круцко фото: vk.com/udmurtiya18rus/udmurtiya18rus/Сергей Круцко

Это не первый случай вандализма в городе. Ранее очевидцы сообщали о разбитых стеклах в новых остановочных комплексах в разных районах Ижевска.