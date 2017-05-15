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Вандал разбил стекло остановочного комплекса по ул. Т. Барамзиной в Ижевске
Опубликована: Сегодня 10:01 Житель Ижевска выложил в соцсеть фотографию, на которой изображен очередной поступок вандалов, живущих в нашем городе. На остановке по ул. Т. Барамзиной неизвестный разбил стекло остановочного комплекса, от чего был заочно проклят пользователями интернета.
Это не первый случай вандализма в городе. Ранее очевидцы сообщали о разбитых стеклах в новых остановочных комплексах в разных районах Ижевска.