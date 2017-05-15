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Директора ижевского завода дисквалифицировали за невыплату зарплаты сотрудникам
Опубликована: Сегодня 10:47 Директор ООО «Ижевский кирпичный завод» дисквалифицирован за нарушение трудового законодательства после прокурорской проверки. Было установлено, что за период с июня по август 2016 года сотрудникам компании не выплачивалась заработная плата, а также компенсация за просрочку ее выплаты. Общий долг перед работниками составил более 4,3 млн рублей.
В отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ (совершение административного правонарушения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение). Выяснилось, что ранее мужчина как должностное лицо неоднократно привлекался к административной ответственности.
Суд дисквалифицировал директора ООО «Ижевский кирпичный завод» Мезенцев А.В. сроком на один год. Решение суда в законную силу не вступило. Задолженность по заработной плате перед сотрудниками общества погашена.
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