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Раскрыто разбойное нападение на директора ижевского завода 10-летней давности
Опубликована: Сегодня 11:37 Полицейские раскрыли преступление, совершенное еще в ноябре 2007 года, когда в одном из домов по ул. 30 лет Победы было совершено разбойное нападение в отношении директора одного из заводов Ижевска.
Было установлено, что утром потерпевший выходил из дома на работу, а в подъезде его уже поджидали двое злоумышленников. Они избили жертву обрезками металлических труб, похитили барсетку, в которой лежали 70 тыс рублей и сотовый телефон, после чего скрылись.
При отработке полученной оперативной информации подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое ранее судимых ижевчанин. На данный момент они водворены в изолятор временного содержания.
Сотрудникам полиции задержанные сообщили, что информацию о наличии у жертвы крупной суммы они получили от соседа потерпевшего. Инициатора нападения, 45-летнего ранее судимого ижевчанина тоже задержали и заключили под стражу.
По факту разбойного нападения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.