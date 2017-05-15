Раскрыто разбойное нападение на директора ижевского завода 10-летней давности

Опубликована: Сегодня 11:37

фото: 015.by
Полицейские раскрыли преступление, совершенное еще в ноябре 2007 года, когда в одном из домов по ул. 30 лет Победы было совершено разбойное нападение в отношении директора одного из заводов Ижевска.

Было установлено, что утром потерпевший выходил из дома на работу, а в подъезде его уже поджидали двое злоумышленников. Они избили жертву обрезками металлических труб, похитили барсетку, в которой лежали 70 тыс рублей и сотовый телефон, после чего скрылись.

При отработке полученной оперативной информации подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое ранее судимых ижевчанин. На данный момент они водворены в изолятор временного содержания.

Сотрудникам полиции задержанные сообщили, что информацию о наличии у жертвы крупной суммы они получили от соседа потерпевшего. Инициатора нападения, 45-летнего ранее судимого ижевчанина тоже задержали и заключили под стражу.

По факту разбойного нападения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.


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