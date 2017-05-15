Водитель иномарки и пассажиры скорой помощи получили травмы при столкновении в Ижевске

Опубликована: Сегодня 12:26

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В минувшее воскресенье двое пассажиров скорой медицинской помощи пострадали в аварии с иномаркой в Ижевске. По сообщению 1 отдела УГИБДД МВД по УР, ДТП произошло 14 мая в 09.35 на перекрестке улиц 40 лет Победы и 10 лет Октября.

Водитель «KIA SOUL» –мужчина 1953 года рождения, столкнулся со спецавтомобилем под управлением мужчины 1985 года рождения, который двигался с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. В результате ДТП водитель автомобиля «KIA SOUL» и пассажиры автомобиля скорой медицинской помощи – женщина 1975 года рождения и мужчина 1958 года рождения, получил травмы.



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