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Водитель иномарки и пассажиры скорой помощи получили травмы при столкновении в Ижевске
Опубликована: Сегодня 12:26 В минувшее воскресенье двое пассажиров скорой медицинской помощи пострадали в аварии с иномаркой в Ижевске. По сообщению 1 отдела УГИБДД МВД по УР, ДТП произошло 14 мая в 09.35 на перекрестке улиц 40 лет Победы и 10 лет Октября.
Водитель «KIA SOUL» –мужчина 1953 года рождения, столкнулся со спецавтомобилем под управлением мужчины 1985 года рождения, который двигался с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. В результате ДТП водитель автомобиля «KIA SOUL» и пассажиры автомобиля скорой медицинской помощи – женщина 1975 года рождения и мужчина 1958 года рождения, получил травмы.
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