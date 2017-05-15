Имитирующий горную реку порог установят на плотине Ижевского пруда для соревнований

Опубликована: Сегодня 13:12



фото организаторов фото организаторов

Открытый Кубок Удмуртской Республики пройдёт в Ижевске 3-4 июня. Спортсмены-водники из городов республики и соседних регионов собираются, чтобы сразиться в водном слаломе на катамаранах, каяках и байдарках.К участию приглашаются все желающие. Приём заявок уже начался, продлится он до 2 июня. А горожан приглашают на экстремальные соревнования в качестве болельщиков и зрителей.