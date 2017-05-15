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Имитирующий горную реку порог установят на плотине Ижевского пруда для соревнований
Опубликована: Сегодня 13:12 На плотине Ижевского пруда расположат водную трассу для соревнований по спортивному туризму «Вумурт-2017». Специально для этого организаторы установят искусственный порог, имитирующий горную реку.
Открытый Кубок Удмуртской Республики пройдёт в Ижевске 3-4 июня. Спортсмены-водники из городов республики и соседних регионов собираются, чтобы сразиться в водном слаломе на катамаранах, каяках и байдарках.
К участию приглашаются все желающие. Приём заявок уже начался, продлится он до 2 июня. А горожан приглашают на экстремальные соревнования в качестве болельщиков и зрителей.
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