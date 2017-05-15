Синоптики объяснили, почему в Удмуртии в последние месяцы холодно

Опубликована: Сегодня 13:57

фото: joke24x.ru
Синоптики объяснили, что апрель и май в Удмуртии были холодными из-за нетипичной циркуляции атмосферы. Как написала в своем Facebook руководитель отдела метеорологических прогнозов Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина, обычно в это время года наблюдаются более теплые воздушные массы.

«В этом году в тылу циклонов к нам постоянно поступают порции холода, теплые сектора циклонов проходят в основном мимо, и лишь изредка наступают кратковременные потепления, как было 1-2 и 9 мая», - написала Алла Шумихина, которая уточнила, что считать аномалией в обывательском понимании слова эту весну нельзя.
 
По ее словам, в климатическом разрезе май в республике становится теплее. Особенно в период активного потепления, которое началось в 1980-х годах и продолжается сегодня. В целом пятый месяц года в XXI веке «стал почти летним месяцем, поэтому этот май воспринимается очень холодным и «аномальным».

«Продолжительных волн холода, как сейчас, не было в мае уже 15 лет - они наблюдались в 1999, 2000 и 2002 годах», - написала Шумихина. Она также отметила, что из-за климатических изменений, наблюдающихся с 70-х годов прошлого столетия, количество экстремальных погодных явлений будет увеличиваться. В том числе будет возрастать вариативность климата – год от года погода будет становиться более непредсказуемой, а ущерб от экстремальных погодных явлений будет расти.

«В связи с этим и обычным жителям, и различным отраслям необходимо адаптироваться и приспосабливаться к изменениям климата, больше прислушиваться к качественным краткосрочным прогнозам и комментариям специалистов по климату», - уточнила Шумихина.


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