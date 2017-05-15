На сумму более 4,5 млн рублей обогатился предприниматель за счет 26 жителей Ижевска

Опубликована: Сегодня 14:47



фото: mosblok.ru фото: mosblok.ru

Установлено, что с июля 2014 года по июль 2015 года генеральный директор двух ижевских организаций под видом заключения договоров поставки строительных материалов (пеноблока, газоблока) похитил деньги 26 граждан на общую сумму 4 680 000 рублей.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.