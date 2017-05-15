На сумму более 4,5 млн рублей обогатился предприниматель за счет 26 жителей Ижевска

Опубликована: Сегодня 14:47

фото: mosblok.ru
За совершение мошенничества в Ижевске в отношении 37-летнего предпринимателя возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере с использованием своего служебного положения»).

Установлено, что с июля 2014 года по июль 2015 года генеральный директор двух ижевских организаций под видом заключения договоров поставки строительных материалов (пеноблока, газоблока) похитил деньги 26 граждан на общую сумму 4 680 000 рублей.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.


Теги
Ижавто бизнес телевидение занятость футбол образование траур долг звезда ремонт Владимир Путин кино банк биатлон Госсовет УР ГЖД МЧС транспорт Ува полиция Голливуд Москва бюджет праздник промышленность ИжГТУ молодежь Воткинск МВД СКП Балезино СМИ Дмитрий Медведев Интернет мода суд пожар оружие США Можга Глазов хоккей семья ветеран вода физкультура зоопарк медицина Новый год/Рождество пенсия творчество дети безопасность правительство торговля депутат наркотики убийство Украина ЖКХ Ижевск погода музыка конкурс алкоголь религия Сарапул Александр Волков инвалид розыск Малая Пурга здоровье фестиваль выборы видео Завьялово лес пристав преступление армия технологии Игра финансы самолет Удмуртия прокуратура школа штраф туризм природа терроризм свадьба дороги животные ГИБДД ДТП рейтинг Россия строительство выставка
Все теги
Яндекс.Погода