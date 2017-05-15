Отопительный сезон в Ижевске и Сарапуле продлили на неделю

Опубликована: Сегодня 16:15



фото: misanec.ru фото: misanec.ru

«До выхода постановления администраций городов об окончании отопительного периода теплоснабжение в жилых домах и соцобъектах отключаться не будет», - говорится в сообщении. А произойдет это не ранее того момента, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд держится на уровне не ниже +8°С.«Согласно прогнозам гидрометцентра, потепление грядет с 17 мая. Это будет первый день, когда среднесуточная температура воздуха превысит +8°С. Таким образом, погодный норматив, позволяющий завершить отопительный период, будет достигнут 21 мая. При условии, что теплый фронт сохранит свою устойчивость», - отметили ведущие мониторинг погодных условий коммунальщики.В некоторых жилых домах Ижевска отопительный сезон завершен досрочно - по решению собственников. Жители имеют такое право при наличии технологической возможности и строго по согласованию с диспетчерской службой ООО «Удмуртские коммунальные системы». Но этим правом воспользовались пока единицы – досрочно отключились всего 9 домов.Напомним, в прошлом, 2016 году, отопительный сезон в Ижевске был завершен 4 мая, а с 11 мая начались гидравлические испытания тепловых сетей и связанные с этим отключения горячей воды у абонентов. В Сарапуле отопительный сезон завершился 5 мая, гидравлические испытания начались 23 мая.По предварительным планам, начало гидравлических испытаний в Ижевске намечено на 23 мая, в Сарапуле – на 29 мая.