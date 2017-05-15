В МВД вагины фанаток признали угрозой безопасности на ЧМ-2018 по футболу

Опубликована: Сегодня 17:06



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Выяснилось, что девушки беспрепятственно проносят на стадион внутри себя фаеры, так как для таких случаев нет распознающих систем, после чего передают их своим молодым людям.Так, на матче ЦСКА — Спартак 30 апреля в женском туалете нашли десятки презервативов. Тогда из-за использования пиротехники на стадионе и задымления оба футбольных клуба получили штрафы на общую сумму в 1,2 миллиона рублей.