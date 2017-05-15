В МВД вагины фанаток признали угрозой безопасности на ЧМ-2018 по футболу

Опубликована: Сегодня 17:06

фото: latestnewstv.net
В МВД женские половые органы признали угрозой безопасности на чемпионате мира по футболу, который состоится в России в 2018 году, пишет Mash. По мнению представителей министерства, болельщицы проносят внутри себя пиротехнику.

Выяснилось, что девушки беспрепятственно проносят на стадион внутри себя фаеры, так как для таких случаев нет распознающих систем, после чего передают их своим молодым людям.


Так, на матче ЦСКА — Спартак 30 апреля в женском туалете нашли десятки презервативов. Тогда из-за использования пиротехники на стадионе и задымления оба футбольных клуба получили штрафы на общую сумму в 1,2 миллиона рублей.



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