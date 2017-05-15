Уже в 2018 году в Ижевске может начаться строительство новой транспортной магистрали

Опубликована: Сегодня 18:17



фото: google.ru/maps фото: google.ru/maps

По словам проектировщиков, новый 6-полосный проспект протяженностью 5,3 км соединит восточные и центральные районы города. Это будет самый крупный инфраструктурный проект в Ижевске за последние 20 лет. В нем предусмотрены многоуровневые транспортные развязки, мосты, гидротехнические сооружения и новые маршруты троллейбусов и трамваев.Строительство оценивается в 6 млрд рублей, и еще 2 млрд понадобятся властям, чтобы выкупить 400 частных земельных участков, которые оказались на пути мега-стройки.Деньги на строительство планируют взять из муниципальной, региональной и федеральной казны. Как отметил глава Ижевска Юрий Тюрин, сроки реализации проекта зависят от того, удастся ли найти средства. Если все пойдет по плану, приступить к стройке планируют уже в феврале 2018 года, а закончить - в октябре 2020.Напомним, ранее данный проект был внесен в список мероприятий по подготовке к 100-летию Михаила Калашникова, которое пройдет в 2019 году.