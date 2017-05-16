|
Велогонщик из Удмуртии стал обладателем двух медалей на этапе Кубка мира в Италии
Опубликована: Сегодня 08:30 Велогонщик из Удмуртии Арслан Гильмутдинов стал обладателем двух медалей на этапе Кубка мира в Италии. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, спортсмен выиграл «бронзу» и «серебро».
Первый этап Кубка мира по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения состоялся в городе Маниаго. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 35 стран мира. Арслан Гильмутдинов завоевал серебряную медаль в групповой гонке на 70 км и бронзовую – в гонке класса С2.
Загрузка...