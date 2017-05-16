Велогонщик из Удмуртии стал обладателем двух медалей на этапе Кубка мира в Италии

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: minsport18.udmurt.ru
Велогонщик из Удмуртии Арслан Гильмутдинов стал обладателем двух медалей на этапе Кубка мира в Италии. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, спортсмен выиграл «бронзу» и «серебро».

Первый этап Кубка мира по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения состоялся в городе Маниаго. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 35 стран мира. Арслан Гильмутдинов завоевал серебряную медаль в групповой гонке на 70 км и бронзовую – в гонке класса С2.



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