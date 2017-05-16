Почти 180 граммов наркотиков пытался продать молодой ижевский дилер

Опубликована: Сегодня 09:12



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Позже по ул. Подлесной сотрудниками полиции был обнаружен тайник с «закладкой» - приготовленным к сбыту наркотиком массой 4,81 гр. А при обыске по месту жительства молодого человека были также обнаружены различные синтетические наркотики общей массой 169,5 гр. Задержанный пояснил, что запрещенные вещества приобрел посредством сети Интернет.Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст.228.1 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.