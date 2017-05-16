Почти 180 граммов наркотиков пытался продать молодой ижевский дилер

Опубликована: Сегодня 09:12

фото: 18.мвд.рф
В Октябрьском районе Ижевска задержали 23-летнего безработного местного жителя. Поводом послужил незаконный сбыт синтетического наркотического средства массой 2,86 гр.

Позже по ул. Подлесной сотрудниками полиции был обнаружен тайник с «закладкой» - приготовленным к сбыту наркотиком массой 4,81 гр. А при обыске по месту жительства молодого человека были также обнаружены различные синтетические наркотики общей массой 169,5 гр. Задержанный пояснил, что запрещенные вещества приобрел посредством сети Интернет.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст.228.1 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
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