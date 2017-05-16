На трассе Ижевск-Игра ВАЗ влетел в дорожный каток

Опубликована: Сегодня 09:59



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

«Пьянь за рулём. Гнали с Балезино. Девушку увезли на скорой. Кое как её достали, дверь сильно искорежило», - прокомментировал произошедшее один из случайных свидетелей.