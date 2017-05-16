На трассе Ижевск-Игра ВАЗ влетел в дорожный каток

Опубликована: Сегодня 09:59

фото: vk.com/udmurtiya18rus
На трассе Ижевск-Игра, не доезжая деревни Нязь-Ворцы, в понедельник, 15 мая, поздним вечером произошло ДТП. Как написали очевидцы в группе ИГГС, автомобиль ВАЗ-21099 влетел в асфальтовый каток. В легковушке было двое людей, которые ехали из Балезино.

«Пьянь за рулём. Гнали с Балезино. Девушку увезли на скорой. Кое как её достали, дверь сильно искорежило», - прокомментировал произошедшее один из случайных свидетелей.



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