Надругавшегося над двумя девушками жителя Можги наконец задержали

Опубликована: Сегодня 10:47

фото: kursktv.ru
До шести лет лишения свободы грозит 39-летнему жителю Можги, подозреваемому в сексуальных нападениях на местных девушек. Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В январе этого года ночью на улице мужчина напал на незнакомую 25-летнюю прохожую, уронил в снег и надругался над ней. Аналогичные действия он совершил в марте, также ночью, в отношении 20-летней незнакомки, возвращавшейся с работы домой.

Злоумышленник был установлен и задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По ходатайству следователя мужчину заключили под стражу.
Загрузка...
Теги
наркотики СКП Госсовет УР преступление Глазов инвалид Александр Волков прокуратура самолет Завьялово депутат свадьба Игра строительство технологии торговля бизнес армия звезда ДТП Дмитрий Медведев ГИБДД СМИ пожар музыка пристав МВД бюджет физкультура Ува Малая Пурга долг Ижавто конкурс пенсия банк промышленность финансы семья погода мода ГЖД Сарапул рейтинг выборы туризм фестиваль Ижевск школа убийство штраф ЖКХ ремонт спортсмен Воткинск зоопарк Новый год/Рождество кино дети Владимир Путин ветеран медицина праздник алкоголь занятость религия образование Удмуртия Москва полиция суд безопасность правительство здоровье терроризм Украина ИжГТУ животные транспорт футбол молодежь хоккей Можга телевидение оружие США розыск творчество Интернет выставка лес Россия вода МЧС природа Голливуд Балезино дороги видео траур
Все теги
Яндекс.Погода