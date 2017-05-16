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Надругавшегося над двумя девушками жителя Можги наконец задержали
Опубликована: Сегодня 10:47 До шести лет лишения свободы грозит 39-летнему жителю Можги, подозреваемому в сексуальных нападениях на местных девушек. Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
В январе этого года ночью на улице мужчина напал на незнакомую 25-летнюю прохожую, уронил в снег и надругался над ней. Аналогичные действия он совершил в марте, также ночью, в отношении 20-летней незнакомки, возвращавшейся с работы домой.
Злоумышленник был установлен и задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По ходатайству следователя мужчину заключили под стражу.
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