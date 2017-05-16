Надругавшегося над двумя девушками жителя Можги наконец задержали

Опубликована: Сегодня 10:47



фото: kursktv.ru фото: kursktv.ru

В январе этого года ночью на улице мужчина напал на незнакомую 25-летнюю прохожую, уронил в снег и надругался над ней. Аналогичные действия он совершил в марте, также ночью, в отношении 20-летней незнакомки, возвращавшейся с работы домой.Злоумышленник был установлен и задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По ходатайству следователя мужчину заключили под стражу.