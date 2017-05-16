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Пассажирка скончалась в больнице после аварии ВАЗа с пьяным бесправным водителем за рулем
Опубликована: Сегодня 11:29 После столкновения с дорожным катком пассажирка «ВАЗ-21099» скончалась в медицинском учреждении. Как уточнили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, водитель отечественной легковушки имел явные признаки опьянения.
ДТП произошло 15 мая около 19.54 минут на 251 километре автомобильной дороги «Елабуга-Пермь» (Игринский район). 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ», не имеющий водительских прав, столкнулся с специальной автодорожной техникой марки «Раскат».
В результате аварии мужчина получил множественные травмы и был госпитализирован, а его пассажир, 30-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице.