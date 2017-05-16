Пассажирка скончалась в больнице после аварии ВАЗа с пьяным бесправным водителем за рулем

Опубликована: Сегодня 11:29

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
После столкновения с дорожным катком пассажирка «ВАЗ-21099» скончалась в медицинском учреждении. Как уточнили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, водитель отечественной легковушки имел явные признаки опьянения.

ДТП произошло 15 мая около 19.54 минут на 251 километре автомобильной дороги «Елабуга-Пермь» (Игринский район). 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ», не имеющий водительских прав, столкнулся с специальной автодорожной техникой марки «Раскат».

В результате аварии мужчина получил множественные травмы и был госпитализирован, а его пассажир, 30-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице.


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