До конца года в Удмуртии сократят более 200 чиновников

Опубликована: Сегодня 12:19



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«По поручению Виктора Алексеевича (Савельева, и.о. председателя правительства Удмуртии – прим.ред.) у нас есть четкая установка. Мы, безусловно, инспекторский состав, те, кто работает на контрольно-надзорных функциях, эти ставки не подлежат уменьшению. Здесь речь идет больше об оптимизации, об оптимальных управленческих процессах, в большей степени это коснулось, конечно же, тех направлений, которые занимаются организационным обеспечением деятельности самих министерств. 10% будет обеспечено до конца года. Это более 200 человек», - сказала Губская.Она также добавила, что процедура по высвобождение до 10% численности муниципальных служащих в республике уже не стоит. «По муниципальным служащим эта процедура была проведена в предыдущий периоды и на сегодняшний день такая задача перед органами местного самоуправления, как сокращение, вобщем-то не стоит», - сказала и.о. министра труда.