Порошенко лишил украинцев соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Опубликована: Сегодня 13:05

фото: forpost-sevastopol.ru
На Украине закрыли доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс». Такая мера предусмотрена указом о новых санкциях в отношении России, которые подписал во вторник, 16 мая, украинский лидер Петр Порошенко. Как сообщает Lenta, текст документа опубликован на официальном сайте президента Украины.

Доступ к соцсетям закрыт в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Самим Mail.ru жители Украины тоже не смогут воспользоваться. Также под санкции попали сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Кроме того, в документе говорится об ограничениях на вещание, а также о блокировании активов российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН.

Ограничения введены в рамках вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».



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