Порошенко лишил украинцев соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Опубликована: Сегодня 13:05



фото: forpost-sevastopol.ru фото: forpost-sevastopol.ru

Доступ к соцсетям закрыт в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Самим Mail.ru жители Украины тоже не смогут воспользоваться. Также под санкции попали сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.Кроме того, в документе говорится об ограничениях на вещание, а также о блокировании активов российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН.Ограничения введены в рамках вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».