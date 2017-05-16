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Вымогавшему деньги у подростков с помощью электрошокера студенту из Ижевска вынесли приговор
Опубликована: Сегодня 13:51 Ленинский районным суд Ижевска назначил 20-летнему местному жителю наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года за вымогательство денег у несовершеннолетних с применением электрошокера.
Ученик одного из ижевских техникумов неоднократно требовал от двоих 16-летних учащихся того же колледжа передать ему 2500 рублей, угрожая нанесением побоев. Получив очередной отказ, молодой человек нанес множество ударов электрошокером по различным частям тела потерпевших.
Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, наказание было вынесено с учетом смягчающих обстоятельств – чистосердечного раскаяния подсудимого в содеянном, активного способствования раскрытию и расследованию преступления. Приговор в законную силу не вступил.
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