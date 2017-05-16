В Удмуртии лось погиб после наезда иномарки

Опубликована: Сегодня 14:33



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Животное сбил водитель автомобиля «Ниссан» - молодой человек 1994 года рождения, который в результате происшествия получил травмы. Лося спасти не удалось.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой быть предельно внимательными: на проезжей части могут появиться животные, которые нередко становятся причиной ДТП с тяжкими последствиями. При движении на автомобильных трассах необходимо быть особо осторожными, обеспечивать скоростной режим, позволяющий при возникновении опасности, предпринять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.