В Удмуртии лось погиб после наезда иномарки

Опубликована: Сегодня 14:33

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Лось погиб после наезда иномарки на 12 километре объездной автомобильной дороги Воткинска. В 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии рассказали, что ДТП произошло накануне, 15 мая, около 19.40.

Животное сбил водитель автомобиля «Ниссан» - молодой человек 1994 года рождения, который в результате происшествия получил травмы. Лося спасти не удалось.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой быть предельно внимательными: на проезжей части могут появиться животные, которые нередко становятся причиной ДТП с тяжкими последствиями. При движении на автомобильных трассах необходимо быть особо осторожными, обеспечивать скоростной режим, позволяющий при возникновении опасности, предпринять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
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