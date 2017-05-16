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Вторая половина недели в Удмуртии будет теплой
Опубликована: Сегодня 15:19 В Удмуртии с 16 на 17 мая ожидается прохождение теплого фронта. В некоторых районах республики вечером и ночью пройдут дожди и усилится ветер. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, «завтра днем регион окажется в более теплой воздушной массе, в центральных и южных районах дожди ожидаются лишь местами, однако в северных районах республики 17 мая они прогнозируются повсеместными и умеренными».
Завтра, 17 мая, температура воздуха поднимется до 17-19 °С, в северных районах будет прохладнее - лишь до 9-11 °С.
В дневное время с четверга по субботу температура воздуха придет в норму и будет подниматься до 20-23 °С. Лишь в северных районах сохранится прохладная погода с дневными температурами до 14-16 °С. Местами в эти дни будут наблюдаться кратковременные дожди.
В воскресенье, по предварительному прогнозу синоптиков, пройдет холодный фронт, после чего вновь похолодает.