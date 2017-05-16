Вторая половина недели в Удмуртии будет теплой

Опубликована: Сегодня 15:19



фото: erchaes.ru фото: erchaes.ru

Завтра, 17 мая, температура воздуха поднимется до 17-19 °С, в северных районах будет прохладнее - лишь до 9-11 °С.В дневное время с четверга по субботу температура воздуха придет в норму и будет подниматься до 20-23 °С. Лишь в северных районах сохранится прохладная погода с дневными температурами до 14-16 °С. Местами в эти дни будут наблюдаться кратковременные дожди.В воскресенье, по предварительному прогнозу синоптиков, пройдет холодный фронт, после чего вновь похолодает.