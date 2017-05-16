В России могут ввести 250 тысяч рублей доплаты к материнскому капиталу

Опубликована: Сегодня 16:24





Жительницы России, родившие второго ребенка до 35 лет, смогут получить доплату к материнскому капиталу в размере 250 тыс. рублей, сообщает НТР-24.

Их можно будет потратить на любые цели. Вице-премьер Ольга Голодец поручила разработать этот проект Минтруду и Минфину и Минэкономразвития. Доплата появится с 2018 года.

Кроме того, в Госдуме предложили позволить родителям тратить материнский капитал на покупку исключительно отечественного автомобиля, который можно будет продать только через три года, после приобретения.

На сегодняшний день размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей.