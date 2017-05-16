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Леонид Каневский снимает "Следствие вели..." о маньяке в Ижевске 1965 года
Опубликована: Сегодня 17:16 Известный актер и ведущий передачи «Следствие вели» Леонид Каневский прибыл на съемки в Ижевск, сообщил в соцсети Facebook редактор телеканала «Моя Удмуртия» Константин Ижболдин.
В районе Татар-базара был замечен сам ведущий документального сериала, актер Леонид Каневский. Он разбирается в истории ижевского маньяка, орудовавшего в 1965 году. «Очень много эпизодов, девочек боялись на улицу выпускать родители», - отметил Константин в своем посте на Facebook.
По его словам, злоумышленника расстреляли. Передача телеканала НТВ выйдет в эфир 18 июня, сообщает информагентство СУСАНИН.
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