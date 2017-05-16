Леонид Каневский снимает "Следствие вели..." о маньяке в Ижевске 1965 года

Опубликована: Сегодня 17:16

Фото: facebook.com (Константин Ижболдин)
Известный актер и ведущий передачи «Следствие вели» Леонид Каневский прибыл на съемки в Ижевск, сообщил в соцсети Facebook редактор телеканала «Моя Удмуртия» Константин Ижболдин.

В районе Татар-базара был замечен сам ведущий документального сериала, актер Леонид Каневский. Он разбирается в истории ижевского маньяка, орудовавшего в 1965 году. «Очень много эпизодов, девочек боялись на улицу выпускать родители», - отметил Константин в своем посте на Facebook.

По его словам, злоумышленника расстреляли. Передача телеканала НТВ выйдет в эфир 18 июня, сообщает информагентство СУСАНИН.
Загрузка...
Теги
армия СМИ алкоголь промышленность природа Удмуртия Госсовет УР школа Интернет молодежь образование пристав медицина Ижевск занятость Александр Волков суд выставка банк пенсия Балезино вода животные хоккей Дмитрий Медведев Воткинск Голливуд Игра Новый год/Рождество технологии бюджет правительство наркотики Россия свадьба СКП строительство телевидение депутат Ува дети лес мода туризм безопасность ремонт преступление Можга дороги ГИБДД транспорт конкурс видео ДТП Сарапул фестиваль полиция творчество финансы инвалид зоопарк долг Глазов звезда США бизнес Владимир Путин оружие погода музыка футбол Москва кино здоровье ГЖД праздник ЖКХ Ижавто убийство самолет МЧС семья ветеран пожар Завьялово терроризм торговля Малая Пурга ИжГТУ траур рейтинг выборы розыск религия штраф спортсмен МВД физкультура Украина прокуратура
Все теги
Яндекс.Погода