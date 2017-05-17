Только едва не лишившись автомобиля, житель Удмуртии оплатил долг за теплоэнергию

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: chaikovskie.ru фото: chaikovskie.ru

В рамках возбужденного исполнительного производства должнику был представлен срок для добровольного погашения задолженности, который он вновь проигнорировал. Выяснилось, что у должника имеется автомобиль, на него и был наложен арест.Только после применения меры принудительного взыскания у гражданина чудесным образом нашлись нужные средства. Он оплатил всю сумму задолженности и текущие платежи, которые к тому времени только перед энергетикам составили около 30 тыс рублей. Кроме того, должнику предъявлены пени за период просрочки, госпошлина судебных органов и взыскан исполнительский сбор.