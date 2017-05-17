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Только едва не лишившись автомобиля, житель Удмуртии оплатил долг за теплоэнергию
Опубликована: Сегодня 08:30 Задолжавший за теплоэнергию житель пригорода Ижевска едва не лишился автомобиля. Проживающий в квартире поселка Первомайский мужчина уклонялся от добровольного погашения долга и игнорировал предупреждающие «красные» платежки. В результате судебное решение о взыскании с гражданина задолженности в размере 15 тыс. рублей поступило в Завьяловский районный отдел судебных приставов.
В рамках возбужденного исполнительного производства должнику был представлен срок для добровольного погашения задолженности, который он вновь проигнорировал. Выяснилось, что у должника имеется автомобиль, на него и был наложен арест.
Только после применения меры принудительного взыскания у гражданина чудесным образом нашлись нужные средства. Он оплатил всю сумму задолженности и текущие платежи, которые к тому времени только перед энергетикам составили около 30 тыс рублей. Кроме того, должнику предъявлены пени за период просрочки, госпошлина судебных органов и взыскан исполнительский сбор.
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