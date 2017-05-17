В Удмуртии завершилась операция «Алкоголь»

Опубликована: Сегодня 09:18

фото: 28.мвд.рф
В Удмуртии подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь». Как сообщили в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике, в период проведения операции из незаконного оборота полицейскими было изъято 2834 литра этилового спирта и спиртосодержащей жидкости, 2230 литров готовой алкогольной продукции, возбуждено 6 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 327.1. УК РФ - «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

Кроме того, к административной ответственности за нарушение правил торговли алкоголем и спиртосодержащими жидкостями привлечен 51 человек.

МВД по Удмуртской Республике обращается к гражданам: проявляйте бдительность при покупке алкоголя! Помните, вероятность отравления алкогольной продукцией, приобретённой в местах несанкционированной торговли или через сеть «Интернет» очень высока.

Обращайте внимание на цену – оригинальные спиртные напитки не могут стоить дешевле законодательно минимальной цены, установленной приказами Минфина России. Информация на марке и этикетке бутылки должны совпадать. Настоящая акцизная марка печатается на самоклеющейся бумаге, которая имеет особое излучение под воздействием ультрафиолета. На нее впрессована голографическая фольга с узором и повторяющимися изображениями Герба Российской Федерации и аббревиатуры "РФ", в бумагу введена защитная нить с нерегулярным окном.

Если вам известны факты незаконного изготовления или реализации алкогольной продукции, сообщите по телефону 02 (с мобильных 102).


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