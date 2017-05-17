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Украина потратит миллиард долларов на блокировку российских сайтов
Опубликована: Сегодня 10:05 Чтобы исполнить указ Петра Порошенко и полностью заблокировать российские интернет-ресурсы, потребуется около двух лет и миллиард долларов. Такое мнение озвучил председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко. Он отметил, что блокировать будут всю автономную систему, на которой находятся он-лайн ресурсы.
Украинских интернет-провайдеров предупредили, что за невыполнение указа им грозят штрафы. Как пишет Лайф, об этом заявили в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации.
— Нарушение условий и правил, регламентирующих деятельность в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом Украины, предусмотренную лицензиями, разрешениями, влечёт наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, — говорится в сообщении на сайте комиссии.
Указ украинского лидера о запрете российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" вступит в силу не позднее 1 июня. Таким образом, у жителей Незалежной есть две недели, чтобы удалить свои странички. Уже летом жители Украины не смогут пользоваться ни "ВКонтакте", ни "Одноклассниками", ни поисковиком "Яндекс" и прочими сервисами, которые относятся к российской компании. Все эти ресурсы останутся для украинцев под запретом в течение трёх лет.
В свою очередь, украинские пользователи "ВКонтакте" начали получать от администрации социальной сети личные сообщения, содержащие советы по обходу блокировки. Разработчики перечислили возможные способы получения доступа к "ВКонтакте" в условиях санкций, опубликовав на сайте подробную инструкцию. По их словам, описанные методики помогут "оставаться на связи с родными и близкими".
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