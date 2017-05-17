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В ночь на 17 мая в Воткинске полностью сгорел частный дом
Опубликована: Сегодня 10:56 В ночь на 17 мая в Воткинске сгорел частный дом. Как написали очевидцы в группе ИГГС, вместе с домом сгорел и стоящий рядом ВАЗ 2114.
«Около 3 часов ночи #пожар в г. Воткинск на ул. Морозова. Долгое время никто не сообщал, дом выгорел полностью, на момент нашего появления начал гореть а/м ВАЗ 2114, стоящий рядом с домом», - сообщила Юлия Никитина.
В свою очередь, Votkinskonline пишет, что по прибытию пожарных горели надворные постройки с последующим распространением на жилой дом. В результате пожара сгорело два автомобиля – «Нива» и «ВАЗ-2114» и надворные постройки.
К счастью, обошлось без жертв. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.